Будут действовать до января: в Москве ужесточают ограничительные меры из-за COVID-19

Будут действовать до января: в Москве ужесточают ограничительные меры из-за COVID-19
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Студенты переходят на дистанционное обучение

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о том, что в городе наблюдется рост числа зараженных. Поэтому с 13 ноября в столице вводятся новые ограничительные меры.

Как отмечается, студенты городских вузов и колледжей переходят с этой даты на удаленное обучение. Их транспортные карты временно не будут работать. Собянин порекомендовал федеральным и частым учебным учреждениям также отправить ребят домой.

Школьникам и студентам, которые будут учиться удаленно, стоит пореже покидать дома. 

Кафе и ресторанам, а также развлекательным заведениям, например, караоке-барам, запрещается обсуживать посетителей позже 23 часов и до шести утра. Однако работать на вынос все еще можно будет. Также заведениям лучше использовать систему чек-ин. 

Пускать в кинотеатры и театры не будут людей, если зал будет заполнен на 25%.  

Спортивные мероприятия, в которых будут принимать участие много людей, теперь нужно согласовывать с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора. 

Культурные мероприятия, в том числе выставки, лекции, вернисажи, тренинги запрещены до 15 января. Исключение составят те, которые проводятся органами исполнительной власти. 

Временно прекратят свою работу детские дневные лагеря, развлекательные центры и комнаты игр в торговых центрах. Однако на открытом воздухе проводить мероприятия для детей можно. 

Собянин подчеркнул, что такие меры – это неприятный, но вынужденный шаг, однако впереди новогодние праздники. Такой большой срок действия ограничений обусловлен тем, что необходимо защитить бизнес от лишних трат из-за неожиданных отмен мероприятий. 

Полина ИВАНОВА

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