Путин заявил, что очередной отечественный препарат вот-вот зарегистрируют

Российский лидер Владимир Путин рассказал о достижениях нашей страны на поле борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам главнокомандующего, в ближайшее время будет зарегистрирована уже третья российская вакцина от COVID-19.

Глава страны на саммите ШОС, который транслировал телеканал "Россия 24", также отметил высокие показатели существующих отечественных препаратов от коронавируса.

Путин подчеркнул, что обе вакцины доказали свою эффективность и безопасность, передает "Пятый канал".

Борьба с коронавирусом на сегодняшний день является одной из основных задач властей. Пандемия уже нанесла сильнейший удар по мировой экономике и привела к рецессии, добавляет "МИР24".

Кстати, недавно стало известно, что в соцсетях началась кампания в поддержку российской вакцины "Спутник V" .

