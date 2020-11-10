Москвичей лишили праздника на Новый год

Москвичей лишили праздника на Новый год
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Традиционные базары и фестивали придется отменить

Рождественские ярмарки в столице, которые всегда отличаются особой волшебной атмосферой, часто набирают наибольшее число посетителей. Однако в этом году пандемия внесла свои коррективы в планы жителей и гостей Москвы. 

Выяснилось, что из-за коронавируса традиционные ярмарки и новогодние базары придется отменить, передает "РБК". Из-за инфекции москвичи также останутся без новогодних гуляний. 

Напомним, что сегодня, 10 ноября, мэр столицы Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих ограничений. Из-за постоянного роста числа зараженных с 13 ноября новые ограничительные меры вступят в силу. К слову, действовать они будут до середины января. 

Так, студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение. В связи с этим учащимся посоветовали соблюдать домашний режим и реже передвигаться по улицам Москвы. 

Ограничения также затронут развлекательные заведения столицы. С 13 ноября ресторанам, кафе и барам запрещено обслуживать посетителей позже 23 часов и до 6 утра. 

Под запретом также оказались различные культурные мероприятия: выставки, тренинги, лекции. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Тусовщица
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А мы тогда купим орешков, жвачки, чипсов, семечек, "бухашки" и будем все праздники тусоваться возле Метро!
Гость
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Так тут надо решать или праздновать или поминки справлять.
Гость
Ответить
Так тут надо решать или праздновать или поминки справлять.
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