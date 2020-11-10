Традиционные базары и фестивали придется отменить

Рождественские ярмарки в столице, которые всегда отличаются особой волшебной атмосферой, часто набирают наибольшее число посетителей. Однако в этом году пандемия внесла свои коррективы в планы жителей и гостей Москвы.

Выяснилось, что из-за коронавируса традиционные ярмарки и новогодние базары придется отменить, передает "РБК". Из-за инфекции москвичи также останутся без новогодних гуляний.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, мэр столицы Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих ограничений. Из-за постоянного роста числа зараженных с 13 ноября новые ограничительные меры вступят в силу. К слову, действовать они будут до середины января.

Так, студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение. В связи с этим учащимся посоветовали соблюдать домашний режим и реже передвигаться по улицам Москвы.

Ограничения также затронут развлекательные заведения столицы. С 13 ноября ресторанам, кафе и барам запрещено обслуживать посетителей позже 23 часов и до 6 утра.

Под запретом также оказались различные культурные мероприятия: выставки, тренинги, лекции.