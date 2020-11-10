Россиян лишили привычного масштабного праздника

Глава Московской области Андрей Воробьев принял решение отменить проведение всех крупных развлекательных мероприятий на Новый 2021 год.

Жителей Подмосковья лишили возможности хорошенько погулять в главный праздник года из-за обострения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса, передает RT.

Ранее аналогичные меры предприняли власти Москвы.