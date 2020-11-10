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Глава Московской области Андрей Воробьев принял решение отменить проведение всех крупных развлекательных мероприятий на Новый 2021 год.
Жителей Подмосковья лишили возможности хорошенько погулять в главный праздник года из-за обострения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса, передает RT.
Ранее аналогичные меры предприняли власти Москвы.
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