Новогодние гуляния отменяются: власти Подмосковья последовали примеру столицы

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Россиян лишили привычного масштабного праздника

Глава Московской области Андрей Воробьев принял решение отменить проведение всех крупных развлекательных мероприятий на Новый 2021 год.

Жителей Подмосковья лишили возможности хорошенько погулять в главный праздник года из-за обострения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса, передает RT.

Ранее аналогичные меры предприняли власти Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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