Недорогой препарат есть у каждого в аптечке

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться: с каждым днем число заболевших увеличивается. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала решила рассказать, как употребление аспирина может облегчить болезнь.

Оказалось, что использование аспирина, который, пожалуй, есть у каждого в аптечке, помогает перенести болезнь легче. Те, кто принимает лекарство, реже нуждаются в госпитализации.

"Даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция лёгких", – добавил коллега Малышевой кардиолог Симон Мацкеплишвили.

В эфире передачи "Жить здорово" медики рассказали, что препарат не оказывает прямого воздействие на инфекцию, но при этом в целом помогает организму справиться с заболеванием.

Однако не стоит сразу же начинать принимать аспирин: это может иметь печальные последствия. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее Малышева назвала 3 продукта против коронавируса. В этот список вошли печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. По словам врача, именно эти продукты помогут защититься от COVID-19.