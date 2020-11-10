В Подмосковье объяснили введение ограничений по коронавирусу позже Москвы

Губернатор напомнил, что в регионе меры ужесточаются вступают в силу уже с 11 ноября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал интервью, в котором ответил на вопросы, которые интересуют граждан Подмосковья. В частности, он объяснил, почему столица и область не принимают решения по новым ограничениям совместно. 

В эфире "Эхо Москвы" Воробьев рассказал, что многое объясняется региональной спецификой. Столица уже приняла удар, а Подмосковью лишь предстоит это сделать, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Мы на десять-двенадцать дней сзади. Мы имеем другую плотность населения. Серебряные пруды нельзя сравнивать с Патриаршими прудами", – поделился губернатор Подмосковья. 

Напомним, что ранее власти Подмосковья решили последовать примеру столицы и отменили празднование новогодних праздников.


Юлия МИХАЙЛОВА

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