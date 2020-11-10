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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал интервью, в котором ответил на вопросы, которые интересуют граждан Подмосковья. В частности, он объяснил, почему столица и область не принимают решения по новым ограничениям совместно.
В эфире "Эхо Москвы" Воробьев рассказал, что многое объясняется региональной спецификой. Столица уже приняла удар, а Подмосковью лишь предстоит это сделать, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Мы на десять-двенадцать дней сзади. Мы имеем другую плотность населения. Серебряные пруды нельзя сравнивать с Патриаршими прудами", – поделился губернатор Подмосковья.
Напомним, что ранее власти Подмосковья решили последовать примеру столицы и отменили празднование новогодних праздников.
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