Губернатор напомнил, что в регионе меры ужесточаются вступают в силу уже с 11 ноября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал интервью, в котором ответил на вопросы, которые интересуют граждан Подмосковья. В частности, он объяснил, почему столица и область не принимают решения по новым ограничениям совместно.

В эфире "Эхо Москвы" Воробьев рассказал, что многое объясняется региональной спецификой. Столица уже приняла удар, а Подмосковью лишь предстоит это сделать, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Мы на десять-двенадцать дней сзади. Мы имеем другую плотность населения. Серебряные пруды нельзя сравнивать с Патриаршими прудами", – поделился губернатор Подмосковья.

Напомним, что ранее власти Подмосковья решили последовать примеру столицы и отменили празднование новогодних праздников.



