Зараженный коронавирусом Зеленский кинулся за помощью к Меркель

продолжениеКиев заломит Москве огромную цену за Одессу - эксперт
В Незалежной остро нуждаются в вакцине от COVID-19

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Незалежной в трудную минуту – государство серьезно пострадало из-за пандемии коронавирусной инфекции, число зараженных растет, и самостоятельно справиться с ситуацией киевскому режиму не под силу.

Так, Зеленский рассчитывает, что немецкая коллега поспособствует организации поставок препарата для вакцинации от COVID-19. Речь идет о разработанной немецкой компанией BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer вакцине.

Лидер Незалежной выразил свое глубокое уважение к достижениям зарубежных ученых и попросил не забывать про Украину при дальнейшем планировании поставок противокоронавирусного препарата. Информация появилась на сайте офиса Зеленского.

Напомним, накануне стало известно, что украинский главнокомандующий подхватил коронавирус. При этом Зеленский уверяет, что чувствует себя нормально.

К слову, недавно сообщалось, что Киев пытается удержать экономику Украины от полного краха из-за COVID-19. Зеленский придумал план избежать жесткого эпидемиологического карантина.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Влад
Ответить
Так она же только в начале 21 года будет.
Гость
Ответить
Из него главнокомандующий,как из <цензура> пуля. Побирушка.
1
новости партнеров
По теме

Стабильности не будет: экономист спрогнозировал поведение доллара на фоне выборов в США

Курс валюты продолжит "гулять"

Москвичей лишили праздника на Новый год

Традиционные базары и фестивали придется отменить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1127 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей