В Незалежной остро нуждаются в вакцине от COVID-19

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Незалежной в трудную минуту – государство серьезно пострадало из-за пандемии коронавирусной инфекции, число зараженных растет, и самостоятельно справиться с ситуацией киевскому режиму не под силу.

Так, Зеленский рассчитывает, что немецкая коллега поспособствует организации поставок препарата для вакцинации от COVID-19. Речь идет о разработанной немецкой компанией BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer вакцине.

Лидер Незалежной выразил свое глубокое уважение к достижениям зарубежных ученых и попросил не забывать про Украину при дальнейшем планировании поставок противокоронавирусного препарата. Информация появилась на сайте офиса Зеленского.

Напомним, накануне стало известно, что украинский главнокомандующий подхватил коронавирус. При этом Зеленский уверяет, что чувствует себя нормально.

К слову, недавно сообщалось, что Киев пытается удержать экономику Украины от полного краха из-за COVID-19. Зеленский придумал план избежать жесткого эпидемиологического карантина.

