Рестораны Москвы будут закрыты в новогоднюю ночь

продолжениеСтала известна причина сокращения работы ночных заведений в Москве
Об этом заявили столичные власти

Отметить Новый год – 2020 в ресторане москвичам и гостям города не удастся. Столичные власти заявили, что все заведения в новогоднюю ночь в Москве будут закрыты. Об этом пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что пока власти не рассматривают возможность полного локдауна.

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве ужесточат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они вводятся на два месяца и будут действовать с 13 ноября.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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