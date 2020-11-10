Рестораны Москвы будут закрыты в новогоднюю ночь

Об этом заявили столичные власти

Отметить Новый год – 2020 в ресторане москвичам и гостям города не удастся. Столичные власти заявили, что все заведения в новогоднюю ночь в Москве будут закрыты. Об этом пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что пока власти не рассматривают возможность полного локдауна.

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве ужесточат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они вводятся на два месяца и будут действовать с 13 ноября.