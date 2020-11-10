Рестораны Москвы будут закрыты в новогоднюю ночь

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Отметить Новый год – 2020 в ресторане москвичам и гостям города не удастся. Столичные власти заявили, что все заведения в новогоднюю ночь в Москве будут закрыты. Об этом пишет РИА Новости.
При этом отмечается, что пока власти не рассматривают возможность полного локдауна.
Сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве ужесточат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они вводятся на два месяца и будут действовать с 13 ноября.
Курс валюты продолжит "гулять"