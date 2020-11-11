Новый рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 11 ноября

Новый рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 11 ноября
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Жертв COVID-19 в нашей стране стало больше на 432 человека

За сутки в России, по данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразился 19851 житель. За все время пандемии инфекцию диагностировали у 1836960 человек.

Наибольшее число пациентов с COVID-19 в Москве – 4477 горожан. Второе место занимает Санкт-Петербург, где за последние сутки заболели 1574 человека. В Московской области инфицирован 701 житель. 

Количество жертв коронавируса в нашей стране выросло на 432 человека. Всего за время пандемии умерли 31593 инфицированных россиянина.

Вылечились за сутки 18616 больных. За весь период распространения COVID-19 одолели недуг 1369357 пациентов.

Из-за непростой ситуации с пандемией власти некоторых регионов ужесточают карантинные меры. В Москве решили в новогоднюю ночь закрыть все рестораны, а также отменили традиционные базары и фестивали. Дополнительные ограничения введены и в Подмосковье.

Полина ДОРОЖКИНА

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