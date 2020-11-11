Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
За сутки в России, по данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразился 19851 житель. За все время пандемии инфекцию диагностировали у 1836960 человек.
Наибольшее число пациентов с COVID-19 в Москве – 4477 горожан. Второе место занимает Санкт-Петербург, где за последние сутки заболели 1574 человека. В Московской области инфицирован 701 житель.
Количество жертв коронавируса в нашей стране выросло на 432 человека. Всего за время пандемии умерли 31593 инфицированных россиянина.
Вылечились за сутки 18616 больных. За весь период распространения COVID-19 одолели недуг 1369357 пациентов.
Из-за непростой ситуации с пандемией власти некоторых регионов ужесточают карантинные меры. В Москве решили в новогоднюю ночь закрыть все рестораны, а также отменили традиционные базары и фестивали. Дополнительные ограничения введены и в Подмосковье.
Ограничительные меры не коснутся Германии