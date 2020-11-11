Турция намерена производить российскую вакцину против COVID-19

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Сначала препарат пройдет местные токсикологические исследования

Глава турецкого министерства Фахреттин Коджи сообщил, что Турция хочет производить в своей стране российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса. Создавать прививку Анкара будет на основе местных фармацевтических производств. 

Как сообщает РИА "Новости", Коджи уже обговорил этот вопрос с российским коллегой Михаилом Мурашко. Россия же готова устроить необходимые тесты в сертифицированной лаборатории. Как отмечает телеканал "360", стороны начнут заниматься этим вопросом уже совсем скоро. 

"Спутник V"  стала первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Ожидается, что в скором времени прививка станет доступна для всех россиян, однако сначала ее сделают тем, кто находится в зоне риска. 

Полина ИВАНОВА

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