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Глава турецкого министерства Фахреттин Коджи сообщил, что Турция хочет производить в своей стране российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса. Создавать прививку Анкара будет на основе местных фармацевтических производств.
Как сообщает РИА "Новости", Коджи уже обговорил этот вопрос с российским коллегой Михаилом Мурашко. Россия же готова устроить необходимые тесты в сертифицированной лаборатории. Как отмечает телеканал "360", стороны начнут заниматься этим вопросом уже совсем скоро.
"Спутник V" стала первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Ожидается, что в скором времени прививка станет доступна для всех россиян, однако сначала ее сделают тем, кто находится в зоне риска.
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