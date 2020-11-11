В Петербурге вводят новые ограничения из-за COVID-19

Группы риска снова обязаны соблюдать домашний карантин

Власти Санкт-Петербурга вводят ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в городе. Постановление Смольного, подписанное главой города Александром Бегловым, вступает в силу 14 ноября.

Так, в Петербурге вводятся ограничения на массовые мероприятия. Максимально допустимое количество людей в помещениях и на открытой местности не может превышать 50. Закрываются учреждения, финансируемые за счет городского бюджета.

Предельно допустимое количество посетителей в залах, кинотеатрах и на концертах не может превышать 50% от количества мест зрителей. 

С 16 ноября работодатели обязаны перевести на дистанционный формат сотрудников старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Для указанных категорий горожан вводится режим самоизоляции.

Постановление опубликовано на сайте Смольного.

Егор МАЛКОВ

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Grumbler
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"ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции" - это значит ограничить нераспространение. Егор, ты вконец тупой? В постановлении, на которое ты ссылаешься написано "о мерах по противодействию распространению", т.е. ровно наоборот. Жертвы ЕГЭ утренние...
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