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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массово людям смогут начать делать прививки от коронавируса уже в ближайшие несколько недель.
Как говорится в "Твиттер" вакцины "Спутник V", добиться снижения числа зараженных позволит тот факт, что прививка станет доступна широким слоям населения. В свою очередь такой массовости можно будет достигнуть благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок, уточняет RT.
При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что эффективность вакцины составила более 90% по результатам третьего этапа испытаний.
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