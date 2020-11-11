Раскрыта дата массовой вакцинации от коронавируса в России

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"Спутник V" показал свою эффективность

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массово людям смогут начать делать прививки от коронавируса уже в ближайшие несколько недель. 

Как говорится в "Твиттер" вакцины "Спутник V", добиться снижения числа зараженных позволит тот факт, что прививка станет доступна широким слоям населения. В свою очередь такой массовости можно будет достигнуть благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок, уточняет RT

При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что эффективность вакцины составила более 90% по результатам третьего этапа испытаний. 

Полина ИВАНОВА

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