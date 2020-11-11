Собянин высказался о новых ограничениях в Москве

Мэр столицы пытается минимизировать ущерб экономике

Сергей Собянин высказался об эпидемиологической обстановке в Москве. Мэр столицы сообщил, что следующие решения касательно того, стоит ли ужесточать меры, будут приняты через две-три недели.

Такое заявление Собянин сделал на форуме "Сильные идеи для нового времени", передает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что будущие решения не должны оказывать сильного негативного влияния на экономику и бизнес.

По словам градоначальника, ближайшие несколько недель окажутся крайне тяжелыми для москвичей, пишет тот же источник. 

Отмечается, что выйти из пика пандемии удастся только через пару месяцев. 

Ранее появилась информация о том, что с 13 ноября студенты столичных вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Кафе, рестораны и бары не смогут принимать гостей в период с 23:00 до 06:00. Также запретили рождественские ярмарки и праздничные гуляния. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"

Ограничительные меры не коснутся Германии

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1133 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей