Мэр столицы пытается минимизировать ущерб экономике

Сергей Собянин высказался об эпидемиологической обстановке в Москве. Мэр столицы сообщил, что следующие решения касательно того, стоит ли ужесточать меры, будут приняты через две-три недели.

Такое заявление Собянин сделал на форуме "Сильные идеи для нового времени", передает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что будущие решения не должны оказывать сильного негативного влияния на экономику и бизнес.

По словам градоначальника, ближайшие несколько недель окажутся крайне тяжелыми для москвичей, пишет тот же источник.

Отмечается, что выйти из пика пандемии удастся только через пару месяцев.

Ранее появилась информация о том, что с 13 ноября студенты столичных вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Кафе, рестораны и бары не смогут принимать гостей в период с 23:00 до 06:00. Также запретили рождественские ярмарки и праздничные гуляния.