Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
657 новости
Стало известно, что студенты Москвы и Санкт-Петербурга переходят на исключительно дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.
Соответствующий приказ подписали в Минобрнауки. Так, до окончания второго семестра учащиеся российских вузов, которые подведомственны Минобрнауки РФ, будут учиться удаленно.
ВУЗам в других регионах рекомендовано перейти на удаленную форму обучения. Также было рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.
Ранее в Москве отменили традиционное празднование Нового года: в новогоднюю ночь все рестораны, кафе и бары будут закрыты.
Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу