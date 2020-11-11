Московские и петербургские вузы обязали перейти на "удаленку"

Студенты будут учиться дистанционно до окончания второго семестра

Стало известно, что студенты Москвы и Санкт-Петербурга переходят на исключительно дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года. 

Соответствующий приказ подписали в Минобрнауки. Так, до окончания второго семестра учащиеся российских вузов, которые подведомственны Минобрнауки РФ, будут учиться удаленно.

ВУЗам в других регионах рекомендовано перейти на удаленную форму обучения. Также было рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов. 

Ранее в Москве отменили традиционное празднование Нового года: в новогоднюю ночь все рестораны, кафе и бары будут закрыты. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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