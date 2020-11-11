Дегтярев заявил о необходимости сдерживать рост цен на лекарства в условиях повышенного спроса

Глава Хабаровского края лично контролирует ситуацию с наличием нужных препаратов в аптеках

Основным вопросом, который обсуждался на видеоконференции с руководителями крупных аптечных сетей края, стали цены на лекарства. Михаил Дегтярев подчеркнул, что необходимо сдерживать их рост в условиях ажиотажного спроса.



Глава Хабаровского края заявил, что власти договорились с крупнейшим региональным производителем фармацевтических средств АО "Дальхимфарм" – теперь поставщики смогут покупать антибиотик левофлоксацин по сниженной цене – стоимость уменьшили на 10 процентов, она составит 580 рублей за упаковку.

Еще одним решением, которое должно помочь снизить цены на лекарственные препараты, станет сокращение расходов на логистику. Региональные власти намерены заняться вопросом тарифов на транспортировку. Дегтярев подчеркнул, что ситуация, когда краевое госпредприятие "Фармация" платит, чтобы в отдаленные населенные пункты доставили лекарства, компании "Хабавиа", которая также является государственной, недопустима. В ближайшее время необходимо ввести "нулевые тарифы", заявил Дегтярев и дал соответствующее поручение главе министерства транспорта Хабаровского края. Отмечается, что иметь возможность воспользоваться такими тарифами должны не только госпредприятия, но и другие поставщики. Речь идет о компаниях, которые доставляют лекарства в населенные пункты, где попросту нет госаптек.

На днях глава края также устроил рейд по аптекам. Дегтярев лично проверил, есть ли самые нужные препараты в Хабаровске. Таким образом он отреагировал на обращения граждан – народ пожаловался, что лекарств от ОРВИ не хватает. Кроме того, жители края заявили, что не везде можно достать и препараты против коронавируса и для лечения его осложнений.

Между тем в министерстве здравоохранения края объяснили, с чем связаны проблемы. Дефицит лекарств возник из-за повышения спроса у россиян. Кроме того, в розничную продажу ряд препаратов теперь поступает позже из-за системы маркировки. На фоне ее введения выросли расходы производителей, они были вынуждены перерегистрировать цены на лекарства, что тоже вызывало сбои в поставках.

В ведомстве на фоне проблем с наличием препаратов обратились к жителям края. Граждан попросили не сметать лекарства с полок, запасаясь впрок, если они не больны. Напомнили в министерстве и о том, что тем, кто лечится от коронавируса дома, соответствующие лекарства должны продавать только по рецепту.