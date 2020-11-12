Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 ноября
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
ОТ COVID-19 скончались еще 439 человек

За сутки в России инфекцию обнаружили у 21608 жителей, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В целом заразились человек.

Москва по-прежнему на первом месте по количеству заболевших, там инфицированы еще 5997 горожан. В Санкт-Петербурге за последние сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1667 человек, в Московской области – у 729 жителей.

От коронавируса в нашей стране умерли еще 439 человек. За весь период пандемии инфекция из Китая унесла жизни 32032 россиян.

Победили COVID-19 за сутки 18811 пациентов. Всего с начала эпидемии излечились 1388168  пациентов.

Накануне стало известно, что разразившийся из-за пандемии коронавируса кризис оказал слишком негативное влияние на экономику России. Ситуация с COVID-19 отбросила нашу страну на полтора года назад.

Как сообщалось ранее, уже в ближайшие несколько недель в нашей стране может начаться массовая вакцинация препаратом "Спутник V". Эта прививка станет доступна широким слоям населения.

Полина ДОРОЖКИНА

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