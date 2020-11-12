Мишустин поручил главам регионов вводить свои ограничения по COVID-19

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Кабмин требует еженелельного отчета о принятых мерах

Правительство РФ поручило губернаторам регионов принимать решения об ограничении в связи с распространением коронавирусной инфекции в случае необходимости. При этом главы субъектов не имеют права допускать негативных последствий для экономики.

Также правительство потребовало от Министерства здравоохранения еженедельной рассылки прогноза по актуальной эпидситуации в регионы.

Губернаторы обязаны каждую неделю докладывать в Роспотребнадзор о полученных результатах. Глава ведомства Анна Попова, в свою очередь, будет докладывать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о принятых в регионах мерах, передает URA.ru.

Подробная информация доступна на сайте правительства России.

Егор МАЛКОВ

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