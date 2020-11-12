Собянин разрешил гулять в новогоднюю ночь

Мэр города рассказал об ограничениях в праздник

В новогоднюю ночь в Москве не будут работать рестораны и развлекательные заведения. Однако желающие смогут встретить Новый год на улице. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 12 ноября.

"Гулять по улицам никто не запрещает", 

– пояснил градоначальник. По его словам, сейчас в городе приняты минимальные ограничительные меры, передает РИА "Новости". Вполне вероятно, что ужесточения не потребуется. Но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. 

Пока от горожан требуется соблюдать введенные ограничения. В частности, для этого московским учащимся, переходящим на дистанционку, временно заблокируют социальные карты.

О новых мерах, введенных столичными властями из-за коронавируса, стало известно на этой неделе. Они будут действовать до 15 января 2021 года.

Николай ВИКТОРОВ

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