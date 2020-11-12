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Сегодня Сергей Собянин затронул вопрос дистанционного обучения школьников старших классов.
Мэр Москвы не исключил, что власти продлят "удаленку" для учащихся 6-11 классов, сообщает "Свободная пресса". Однако окончательное решение будет принято и озвучено позже.
"Но, скорее всего, с большой вероятностью, можно сказать, что эта система будет продлена", – заявил Собянин в эфире "Россия 24".
Мэр столицы также объяснил, почему московских школьников оставили без каникул в ноябре.
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