Собянин допустил продление "удаленки" для московских школьников

Окончательное решение будет принято на следующей неделе

Сегодня Сергей Собянин затронул вопрос дистанционного обучения школьников старших классов. 

Мэр Москвы не исключил, что власти продлят "удаленку" для учащихся 6-11 классов, сообщает "Свободная пресса". Однако окончательное решение будет принято и озвучено позже. 

"Но, скорее всего, с большой вероятностью, можно сказать, что эта система будет продлена", – заявил Собянин в эфире "Россия 24".

Мэр столицы также объяснил, почему московских школьников оставили без каникул в ноябре.

Юлия МИХАЙЛОВА

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