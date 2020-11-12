За все время пандемии жертвами стали 1 758 граждан

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться нестабильной. Так, в Подмосковье за прошедшие сутки заразились 729 человек.

Однако есть и хорошие новости: 490 жителей Подмосковья смогли побороть болезнь, а за все время пандемии вылечиться от инфекции из Китая смогли 69 908 пациентов, сообщает оперштаб.

К слову, лидером Подмосковья по числу заболевших остается Красногорск – 78 новых случаев. На втором месте Королев, где заразились 56 жителей, завершает печальный рейтинг Ленинский округа – 52 инфицированных, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее власти Подмосковья последовали примеру столицы и отменили все запланированные на Новый год мероприятия.