В Подмосковье от коронавируса вылечились почти 70 тысяч человек

За все время пандемии жертвами стали 1 758 граждан

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться нестабильной. Так, в Подмосковье за прошедшие сутки заразились 729 человек. 

Однако есть и хорошие новости: 490 жителей Подмосковья смогли побороть болезнь, а за все время пандемии вылечиться от инфекции из Китая смогли 69 908 пациентов, сообщает оперштаб. 

К слову, лидером Подмосковья по числу заболевших остается Красногорск – 78 новых случаев. На втором месте Королев, где заразились 56 жителей, завершает печальный рейтинг Ленинский округа – 52 инфицированных, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее  власти Подмосковья последовали примеру столицы и отменили все запланированные на Новый год мероприятия. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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