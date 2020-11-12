Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться нестабильной. Так, в Подмосковье за прошедшие сутки заразились 729 человек.
Однако есть и хорошие новости: 490 жителей Подмосковья смогли побороть болезнь, а за все время пандемии вылечиться от инфекции из Китая смогли 69 908 пациентов, сообщает оперштаб.
К слову, лидером Подмосковья по числу заболевших остается Красногорск – 78 новых случаев. На втором месте Королев, где заразились 56 жителей, завершает печальный рейтинг Ленинский округа – 52 инфицированных, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее власти Подмосковья последовали примеру столицы и отменили все запланированные на Новый год мероприятия.
США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании