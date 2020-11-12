QR-коды в Москве: где еще могут ввести

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Александр Авилов/АГН Москва Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коронавирус вынуждает власти усиливать контроль над перемещением граждан

Ситуация с пандемией усложняется. На этом фоне в столице, где самое высокое число заболевших, бизнесменам на добровольной основе предложили подключиться к системе чекинов – так при необходимости власти Москвы смогут оповестить находящихся в зоне риска граждан о возможном заражении.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

QR-коды в Москве позволяют предупреждать россиян о том, что они находились в одном помещении с инфицированным. Таким образом администрация столицы рассчитывает снизить темпы распространения коронавируса.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В настоящий момент рекомендации подключиться к системе чекинов даны столичным торговым центрам и предприятиям общественного питания.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

При этом бизнесменов не обязывают вводить QR-коды – сейчас данные меры вводятся на добровольной основе, рассказал начальник столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Таким образом, в ближайшее время QR-коды в Москве могут появиться в ТЦ, кафе, на фудкортах, в ресторанах быстрого питания и других заведениях, передает РИА "Новости".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, в Москве уже введен ряд ограничений из-за коронавируса. Так, на Новый год не будет традиционных гуляний. Однако перемещаться по ночным улицам Москвы в праздничную ночь все же можно. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Алексей
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Добрый совет, введите QR-коды в метро, раньше посадят..., есть шанс Новый год встретить полноценно!
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