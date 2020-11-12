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Ситуация с пандемией усложняется. На этом фоне в столице, где самое высокое число заболевших, бизнесменам на добровольной основе предложили подключиться к системе чекинов – так при необходимости власти Москвы смогут оповестить находящихся в зоне риска граждан о возможном заражении.
QR-коды в Москве позволяют предупреждать россиян о том, что они находились в одном помещении с инфицированным. Таким образом администрация столицы рассчитывает снизить темпы распространения коронавируса.
В настоящий момент рекомендации подключиться к системе чекинов даны столичным торговым центрам и предприятиям общественного питания.
При этом бизнесменов не обязывают вводить QR-коды – сейчас данные меры вводятся на добровольной основе, рассказал начальник столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Таким образом, в ближайшее время QR-коды в Москве могут появиться в ТЦ, кафе, на фудкортах, в ресторанах быстрого питания и других заведениях, передает РИА "Новости".
Напомним, в
Москве уже введен ряд ограничений из-за коронавируса. Так, на Новый год не
будет традиционных гуляний. Однако перемещаться по ночным улицам Москвы в праздничную
ночь все же можно.
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