За сутки в нашей стране COVID-19 обнаружили еще у 21983 человек

В течение всего периода пандемии заразились 1880551 россиян. Таковы свежие данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как и раньше, лидирует в неутешительном списке Москва – в столице инфицированных стало больше на 5974 человек. В Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 1576 горожан, в Московской области положительный результат дали тесты на коронавирус 756 жителей.

За сутки в нашей стране инфекция из Китая унесла жизни 411 россиян. С начала эпидемии скончались 32443 человека.

Выздоровели за сутки 18735 пациентов. За все время пандемии избавиться от COVID-19 удалось 1406903 жителям нашей страны, приводит данные Оперштаб.

Ситуация с пандемией в России усложняется с каждым днем. Это заставляет власти усиливать контроль над перемещением граждан.

Тем временем в аптеках РФ обнаружился дефицит лекарств. Антибиотики и противовирусные средства, в числе которых и препараты от COVID-19, пропали с полок во многих регионах нашей страны.