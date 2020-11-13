Из-за пандеми Минздрав может обязать врачей работать круглосуточно

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Тестирование на COVID-19 могут начать проводить в новом режиме

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться нестабильной. В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил проводить тестирование на COVID-19 круглосуточно. Чиновник отметил, что задержки выдачей результатов тестирования недопустимы, передает РИА "Новости". По мнению Мурашко, лаборатории, делающие тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, уточняет "URA.ru". Ранее стало известно, что власти Москвы усилили контроль над перемещением граждан.