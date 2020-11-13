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С каждым днем число россиян, заболевших COVID-19, увеличивается. В связи с этим один из ведущих вирусологов рассказал, когда стоит ждать пика по заболеваемости коронавирусом.
Врач заявил, что в России наибольшего числа заболевших стоит ждать в конце декабря-начале января. Он добавил, что на эти же даты ориентируются федеральные и столичные власти, уточняет "URA.ru".
"Есть надежда, что ужесточение мер по противодействию вирусу, которое постепенно вводится по всей стране, даст результат", – добавил вирусолог.
К слову, после пика Россия выйдет на плато, которое, согласно прогнозам, может затянуться до весны 2021 года.
Ранее стало известно, что из-за пандемии Минздрав может обязать врачей работать круглосуточно: министр Михаил Мурашко предложил проводить тестирование на COVID-19 в режиме 24/7.
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