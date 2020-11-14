Больше 22 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 14 ноября

Больше 22 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 14 ноября
Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
От COVID-19 скончался 391 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за сутки в России инфекцию из Китая подхватили 22 702 человек. За все время заразились 1 903 253 жителей страны.

В Москве диагноз подтвердили у 6427 горожан. В Санкт-Петербурге положительный тест на COVID-19 сдали 1852 человек. В Московской области заразились 786 россиян. 

От коронавируса умер 391 человек. За все время скончались 32 834 пациентов.

Выздоровели за сутки 18 626 жителей страны. Всего излечились 1 425 529 россиян. 

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости в России придется на новогодние праздники. В Минздраве, тем временем, подумывают над тем, чтобы обязать врачей работать круглосуточно из-за пандемии коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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