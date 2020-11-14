От COVID-19 скончался 391 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за сутки в России инфекцию из Китая подхватили 22 702 человек. За все время заразились 1 903 253 жителей страны.

В Москве диагноз подтвердили у 6427 горожан. В Санкт-Петербурге положительный тест на COVID-19 сдали 1852 человек. В Московской области заразились 786 россиян.

От коронавируса умер 391 человек. За все время скончались 32 834 пациентов.

Выздоровели за сутки 18 626 жителей страны. Всего излечились 1 425 529 россиян.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости в России придется на новогодние праздники. В Минздраве, тем временем, подумывают над тем, чтобы обязать врачей работать круглосуточно из-за пандемии коронавируса.