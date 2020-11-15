Инфекция унесла жизни 352 россиян

В нашей стране продолжает буйствовать вторая волна COVID-19. О последних изменениях в печальной статистике отчитался оперативный штаб по борьбе с вирусом. Так, за прошедшие сутки в России выявили еще 22 572 носителей инфекции. За весь коронавирусный период заразилась 1 925 825 россиян.

Столица продолжает держать пальму первенства в ежедневном приросте зараженных. За сутки заболел 6 271 москвич. На втором месте – город на Неве, здесь заразились еще 1 944 петербуржцев. В Подмосковье за вчерашний день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 812 человек.

Прошедший день унес жизни 352 коронавирусных больных. Всего за период эпидемии инфекция убила 33 186 россиян.

За минувшие сутки врачам удалось поставить на ноги еще 14 456 жителей нашей страны. За все время в России от коронавируса полностью излечились 1 439 985 человек.

Тем временем, эксперты гадают, когда в стране наступит пик заболеваемости. По прогнозам некоторых вирусологов, эта фаза распространения коронавируса в России придется на новогодние праздники.

