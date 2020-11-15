В Хабаровском крае начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

Речь идет о препаратах для больных, которые лечатся дома

Доставляют лекарства волонтеры.



Бесплатные препараты от коронавируса для тех, кто проходит курс терапии амбулаторно, жителям Хабаровского края начали выдавать по поручению главы региона Михаила Дегтярева.

Сейчас в домашних условиях там лечатся 3983 пациента. Очередь на доставку формируют исходя из ряда условий. Группа риска – те, кому 65 лет и больше, сопутствующая коронавирусу патология, присоединение бактериальной инфекции при воспалении легких.

Лечат коронавирус, согласно методическим рекомендациям, тремя группами лекарств. Это антибиотики, иммуномодуляторы и противовирусные препараты. Первая партия лекарства уже доставлена в медучреждения. Следующие будут поставлять до конца ноября – партии распределят равномерно. Сейчас создается единый регистр пациентов. Туда будут входить и схемы лечения заболевших. Это удобно – если человека решат положить в больницу, у медиков будет возможность оперативно получить сведения о пациенте.

Как сообщалось ранее, на лекарства для тех, кто лечится от ковида дома, из федерального бюджета выделили 49 миллионов рублей.