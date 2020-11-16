Cвежая статистика по коронавирусу в России на 16 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 16 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Жертвами COVID-19 в нашей стране стали еще 303 человека

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в РФ заразились 22778 жителей. В целом за время пандемии инфекцию из Китая обнаружили у 1948603 россиян.

Больше всего заболевших снова в Москве – там положительный результат дали тесты на коронавирус 6360 горожан. В Санкт-Петербурге число зараженных увеличилось на 2309 жителей, в Московской области COVID-19 диагностировали у 810 человек.

За сутки умерли 303 инфицированных россиян. За все время пандемии  в нашей стране скончались 33489 человек .

Излечились от COVID-19 за последние сутки 13864 пациентов. Всего в течение эпидемии выздоровели 1453849  жителей нашей страны, сообщает Оперштаб.

Ситуация с коронавирусом в России не простая. Число заболевших ежедневно растет. Один из ведущих вирусологов предупредил о наибольшем количестве зараженных будет в конце декабря – начале января. И после пика наша страна выйдет на плато, которое, судя по прогнозам, может затянуться до весны 2021 года. 

Полина ДОРОЖКИНА

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