Бурятия стала первой, где решились на самые жесткие ограничения

Из-за коронавируса власти республики объявили полный карантин. Такого пока нет ни в одном из регионов России.

С 16 ноября в Бурятии не будут работать ни торгово-развлекательные центры, ни рестораны, ни кафе, ни салоны красоты, ни фитнес-клубы, ни бассейны. ни сауны. Запрет на их посещение продлится до конца месяца. Только продовольственные магазины и те, где продаются товары первой необходимости, а также аптеки, и салоны связи будут открыты для посетителей.

Причины столь жестких мер просты. В республике растет число подхвативших COVID-19. Однако лекарств нет, катастрофически не хватает мест в больницах, врачи буквально падают с ног. В круглосуточно работающих лабораториях не успевают проверить все пробы – на сегодняшний день 25 тыс. тестов не обработаны, пояснил "Коммерсанту" глава республики Алексей Цыденов.

Тем временем, по его словам, молодые люди ведут себя безответственно. Из заразившихся коронавирусом половина – это жители, которым от 19 до 30 лет, констатировал руководитель региона, передает URA.RU.

Накануне стало известно, что в Хабаровском крае лекарства от коронавируса стали выдавать бесплатно.