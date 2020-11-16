Это должно уберечь от заражения и помешать распространению инфекции

С понедельника, 16 ноября, из-за коронавируса подмосковные студенты начали учиться из дома. Их удаленка продлится до 29 ноября.

Решение о введении такой меры на прошлой неделе принял глава региона Андрей Воробьев. На время также заблокированы транспортные карты учащихся вузов и колледжей Московской области.

Все это поможет защитить жителей от COVID-19 и помешать дальнейшему распространению инфекции, пояснил губернатор

Пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей попросили без особой необходимости не выходить из дома. Волонтеры принесут им продукты и лекарства, напоминает "Подмосковье сегодня". Пенсионерам также отменен бесплатный проезд в транспорте.