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С понедельника, 16 ноября, из-за коронавируса подмосковные студенты начали учиться из дома. Их удаленка продлится до 29 ноября.
Решение о введении такой меры на прошлой неделе принял глава региона Андрей Воробьев. На время также заблокированы транспортные карты учащихся вузов и колледжей Московской области.
Все это поможет защитить жителей от COVID-19 и помешать дальнейшему распространению инфекции, пояснил губернатор
Пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей попросили без особой необходимости не выходить из дома. Волонтеры принесут им продукты и лекарства, напоминает "Подмосковье сегодня". Пенсионерам также отменен бесплатный проезд в транспорте.
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