Шлем от COVID-19 продается за 30 тысяч рублей

В Канаде создано новое приспособление для защиты от коронавируса

Изобретатель Езин Аль-Кайси придумал и сконструировал шлем от COVID-19. Он сам надевает его, когда выходит из дома.

Довольно громоздкое на вид устройство, получившее название BioVYZR, полностью закрывает не только голову, но и грудь. При этом вес его – чуть более 2 кг, а высота – около 70 см, что облегчает движение головы в разные стороны.

По мнению создателя, оно защищает от инфекции в течение 12 часов.

Сзади у шлема прикреплен вентилятор, который работает на батарейках Там же находится респиратор с фильтром – для очистки всасываемого воздуха и выброса  наружу "грязного".

Изобретение уже продается, Желающие могут получить его, сделав заказ компании Vzyr Technologies. Цена шлема – без малого 30 тыс. рублей. На сайте поставщика уже размещены 10 тыс. заявок, пишет BBC

В шлеме безопасно ездить в транспорте и бывать на массовых мероприятиях. Подходит он и для посещения мест, где тредно соблюдать необходимую для защиты от заражения коронавирусом дистанцию, передает сообщение Vzyr Technologies телеканал "360"

Полина ДОРОЖКИНА

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