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Тем. кто контактировал с зараженными коронавирусом, нужно две недели находиться на самоизоляции. Затем, если у них не возникло признаков заболевания, они могут покинуть место, в котором были изолированы, без дополнительного обследования.

Сдавать тест при этом не обязательно. Это прописано в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет телеграм-канал RT.

Недавно поступило предложение компенсировать траты россиян по тестированию на коронавирус. Инициатива предполагала. что жителям страны вернут деньги за проверку на COVID-19, проведенную в частных клиниках.

Ранее один из иммунологов рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом при контакте с заболевшим. Он советовал обязательно сдать ПЦР-исследование на наличие инфекции при появлении симптомов коронавируса.