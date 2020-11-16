Контактировавшим с зараженным разрешено не сдавать тест на COVID-19 после самоизоляции

Новое п

Тем. кто контактировал с зараженными коронавирусом, нужно две недели  находиться на самоизоляции. Затем, если у них не возникло признаков заболевания, они могут покинуть место, в котором были изолированы, без дополнительного обследования.

Сдавать тест при этом не обязательно. Это прописано в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет телеграм-канал RT.

Недавно поступило предложение компенсировать траты россиян по тестированию на коронавирус. Инициатива предполагала. что жителям страны вернут деньги за проверку на COVID-19, проведенную в частных клиниках.

Ранее один из иммунологов рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом при контакте с заболевшим. Он советовал обязательно сдать ПЦР-исследование на наличие инфекции при появлении симптомов коронавируса.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Отыграть назад: Лукашенко может сделать сына президентом – политолог

Искренность Батьки вызвала сомнения

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать на Анну Холодную

Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей