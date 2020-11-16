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Первое место в топ-3 по количеству новых зараженных COVID-19 в Подмосковье занял Сергиев Посад. Там число больных за сутки выросло на 100 человек.
В Коломне таких стало больше на 84 жителя. А в Красногорске выявлен еще 61 положительный тест на наличие инфекции, приводит свежие данные Оперштаб Московской области по борьбе с коронавирусом.
Далее идут Серпухов с 42 заразившимися в течение последних суток. В Подольске количество больных увеличилось на 40 человек, в Коломне – на 38. На 26 инфицированных за сутки стало больше в Орехово-Зуево и Раменском округе. Не намного отстала Балашиха (24 новых случая) и Лобня (21).
В целом за три дня в Подмосковье 2408 новых тестов на коронавирус дали положительный результат. За сутки число зараженных в регионе выросло на 810 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее сообщалось, что Московская область по-прежнему входит в тройку самых неблагоприятных по ситуации с COVID-19 российских регионов.
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