Составлен антирейтинг мест в области, где за сутки заболели очень много человек

Первое место в топ-3 по количеству новых зараженных COVID-19 в Подмосковье занял Сергиев Посад. Там число больных за сутки выросло на 100 человек.

В Коломне таких стало больше на 84 жителя. А в Красногорске выявлен еще 61 положительный тест на наличие инфекции, приводит свежие данные Оперштаб Московской области по борьбе с коронавирусом.

Далее идут Серпухов с 42 заразившимися в течение последних суток. В Подольске количество больных увеличилось на 40 человек, в Коломне – на 38. На 26 инфицированных за сутки стало больше в Орехово-Зуево и Раменском округе. Не намного отстала Балашиха (24 новых случая) и Лобня (21).

В целом за три дня в Подмосковье 2408 новых тестов на коронавирус дали положительный результат. За сутки число зараженных в регионе выросло на 810 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что Московская область по-прежнему входит в тройку самых неблагоприятных по ситуации с COVID-19 российских регионов.