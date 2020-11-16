Указаны города в Подмосковье с наибольшим числом зараженных COVID-19

Составлен антирейтинг мест в области, где за сутки заболели очень много человек

Первое место в топ-3 по количеству новых зараженных COVID-19 в Подмосковье занял Сергиев Посад. Там число больных за сутки выросло на 100 человек.

В Коломне таких стало больше на 84 жителя. А в Красногорске выявлен еще 61 положительный тест на наличие инфекции, приводит свежие данные Оперштаб Московской области по борьбе с коронавирусом.

Далее идут Серпухов с 42 заразившимися в течение последних суток. В Подольске количество больных увеличилось на 40 человек, в Коломне – на 38. На 26 инфицированных за сутки стало больше в Орехово-Зуево и Раменском округе. Не намного отстала Балашиха (24 новых случая) и Лобня (21).

В целом за три дня в Подмосковье 2408 новых тестов на коронавирус дали положительный результат. За сутки число зараженных в регионе выросло на 810 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее сообщалось, что Московская область по-прежнему входит в тройку самых неблагоприятных по ситуации с COVID-19 российских регионов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Отыграть назад: Лукашенко может сделать сына президентом – политолог

Искренность Батьки вызвала сомнения

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать на Анну Холодную

Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей