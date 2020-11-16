Вакцина от COVID-19 не справится с пандемией - ВОЗ

По словам главы организации, вирусу еще есть куда двигаться

Остановить пандемию коронавирусной инфекции только с помощью вакцины не выйдет. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 

По его словам, в организации на нее не рассчитывали с самого начала, полагая, что она лишь сыграет повлияет на контроль пандемии, но никак не на спасение от нее. Он отметил, что в любом случае дополнительно потребуется продолжать наблюдение за развитием ситуации с инфекцией, отслеживать зараженных, а также изолировать людей, которые состояли с ними в контакте. 

"Первичные поставки вакцины будут ограничены, поэтому работники сферы здравоохранения, пожилые люди и другие, состоящие в группе риска, получать ее в первую очередь", – написал он в "Твиттере". 

Гебрейесус отметил, что так в организации надеются достичь сокращения смертности от COVID-19, а также помочь системам здравоохранения справится с распространением болезни. Однако, заявил он, вирусу еще есть куда двигаться. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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