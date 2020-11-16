Таких побочных эффектов у участников исследования еще не отмечали

Испанец Мигель Фернандес стал одним из добровольцев, решивших опробовать на себе вакцину против коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Однако его ждал неприятный сюрприз в виде довольно тяжелых побочных эффектов.

Мужчина рассказал, что уже на следующий день после введения вакцины испытал симптомы, похожие на "очень серьезный" грипп. Он страдал от лихорадки и общего недомогания около пяти часов.

Всего Фернандесу вводили вакцину дважды и, как предупреждал их руководитель исследования, во второй раз реакция организма на препарат была сильней: у него снова появился жар, слабость и дискомфорт, а место укола опухло.

"Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", – приводит его слова РИА "Новости".

Испытания американо-немецкой вакцины провели на 43 тысячах человек. Люди отмечали, что после ввода препарата испытывали ощущения, подобные "тяжелому похмелью".