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Испанец Мигель Фернандес стал одним из добровольцев, решивших опробовать на себе вакцину против коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Однако его ждал неприятный сюрприз в виде довольно тяжелых побочных эффектов.
Мужчина рассказал, что уже на следующий день после введения вакцины испытал симптомы, похожие на "очень серьезный" грипп. Он страдал от лихорадки и общего недомогания около пяти часов.
Всего Фернандесу вводили вакцину дважды и, как предупреждал их руководитель исследования, во второй раз реакция организма на препарат была сильней: у него снова появился жар, слабость и дискомфорт, а место укола опухло.
"Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", – приводит его слова РИА "Новости".
Испытания американо-немецкой вакцины провели на 43 тысячах человек. Люди отмечали, что после ввода препарата испытывали ощущения, подобные "тяжелому похмелью".
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