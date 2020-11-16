Испытуемый рассказал о страданиях после введения ему американской вакцины

Таких побочных эффектов у участников исследования еще не отмечали

Испанец Мигель Фернандес стал одним из добровольцев, решивших опробовать на себе вакцину против коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Однако его ждал неприятный сюрприз в виде довольно тяжелых побочных эффектов. 

Мужчина рассказал, что уже на следующий день после введения вакцины испытал симптомы, похожие на "очень серьезный" грипп. Он страдал от лихорадки и общего недомогания около пяти часов. 

Всего Фернандесу вводили вакцину дважды и, как предупреждал их руководитель исследования, во второй раз реакция организма на препарат была сильней: у него снова появился жар, слабость и дискомфорт, а место укола опухло. 

"Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", – приводит его слова РИА "Новости". 

Испытания американо-немецкой вакцины провели на 43 тысячах человек. Люди отмечали, что после ввода препарата испытывали ощущения, подобные "тяжелому похмелью". 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Кто возместит убытки "Газпрома" при остановке "Северного потока-2" - мнение эксперта

Для отечественного монополиста "закрытие" проекта не станет катастрофой

Трамп указал на "самого тупого" человека в Белом доме

Американский лидер проехался по давнему коллеге за выпад в сторону республиканцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей