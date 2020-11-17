Cвежая статистика по коронавирусу в России на 17 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 17 ноября
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
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COVID-19 унес жизни еще 442 зараженных

За последние сутки в России заболели 22410 жителей. Всего на сегодняшний день инфицированы 1971013 человек, приводит свежие данные Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Больше всего заболевших все так же в Москве, где выявлено 5882 случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 2130 горожан, в Московской области зараженных стало больше на 839 человек .

За сутки умерли 442 инфицированных россиян. С начала эпидемии в нашей стране инфекция из Китая унесла жизни 33931 человека.

Как информирует Оперштаб, выздоровели за сутки 22055 пациентов. В целом за время распространения COVID-19 излечились 1475904  жителя нашей страны.

Ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. Из-за огромного числа жертв в некоторых региональных моргах не хватает мест для хранения тел.

Между тем контактировавшим с зараженными разрешено несдавать тест на COVID-19 после самоизоляции. Но только при условии, что у них нет характерных симптомов.   

Полина ДОРОЖКИНА

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