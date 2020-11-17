Очередная форма инфекции обнаружена в Сибири

В России появился еще один вид коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Новый вариант инфекции с определенными мутациями обнаружен в Сибири. При анализе содержимого белка в нем были замечены определенные изменения, добавила Анна Попова.

По ее словам, научный центр "Вектор" давно ведет работу по изучению генетических изменений нового коронавируса. Для 1215 его изолятов уже определены полные геномы, и некоторые из них занесены в международные базы данных.

Весной, как показал анализ геномов инфекции из России и других стран, были получены штаммы вируса, массово завезенные из Западной Европы, которые относятся к g-варианту. Таких же, которые были бы привезены из Китая в начале 2020 года, в нашей стране не обнаружено.

На данный момент завозов мутаций из Европы также нет, передает "Интерфакс" слова главного санитарного врача России.