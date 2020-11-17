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Старшеклассники будут учиться из дома до 6 декабря. Решение оставить московских учащихся с 6 по 11 классы принято на фоне по-прежнему сложной ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю",
– говорится на официальном сайте.
Как отмечается в обращении Собянина, дистанционное обучение в школах Москвы показало себя эффективным в качестве профилактики распространения ковида.
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