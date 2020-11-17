Проверку можно пройти в 11 воздушных гаванях нашей страны

Оплата зависит от места пребывания. Дешевле всего стоит тест на коронавирус в Казани – 1300 рублей. Выложить за процедуру больше чем в два раза – 3 тыс. руб. – нужно во Владивостоке и Красноярске.

Не намного меньше обойдется проверка в московских аэропортах. В "Шереметьево" за это попросят 1850 руб., в "Домодедово" – 2500 руб., а если показать посадочный талон, в обеих воздушных гаванях можно сделать это дешевле на 10%. А цена теста во "Внуково" – 2750 руб., скидка не предусмотрена.

Тем, кто прилетел в Санкт-Петербург, процедуру удастся пройти за 2550 руб., в Калининграде это стоит 2,5 тыс., в Ростове-на-Дону и Самаре – 2 тыс., в Уфе – 1320 руб., приводят данные эксперты АТОР.

И раскошелиться придется всем путешественникам – таковы требования. Роспотребнадзора. Каждый, кто вернулся из-за рубежа, должен за три дня сдать тест на коронавирус и поместить его результаты в спецформу на сайте "Госуслуги", иначе будет оштрафован на сумму 15 – 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что те, кто контактировал с зараженными, могут не сдавать тест на COVID-19 после самоизоляции. Но только в том случае, если у них нет характерных для коронавируса симптомов.