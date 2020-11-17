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Хотя в России уже испытаны препараты от коронавируса и назначено время, когда всем станут делать прививки, ограничения будут действовать. И снимут их только тогда, когда прекратятся случаи заражения, сказал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
По его словам, одна вакцинация не спасет положения. Карантинные муры нужно применять до тех пор, пока инфекция угрожает здоровью и жизни граждан нашей страны.
Накануне стало известно, что один из регионов России полностью закрылся на карантин из-за COVID-19. Там не будут работать ни торгово-развлекательные центры, ни рестораны, ни кафе, ни салоны красоты, ни фитнес-клубы, ни бассейны. ни сауны.
Ранее была названа дата массовой вакцинации от коронавируса в нашей стране. Ее проведут в ближайшие недели
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