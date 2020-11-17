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Владимир Сипягин заразился коронавирусом. По некоторым данным, сегодня главу Владимирской области экстренно госпитализировали в Москву.
В СМИ появились сообщения о том, что утром губернатора перевезли в столицу для лечения в частной клинике. Позже личный пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова эту информацию опровергла. По ее словам, Сипягин проходит лечение амбулаторно в одной из больниц Владимира.
Однако в окружении губернатора информацию о госпитализации в Москву все-таки подтвердили. Об этом "Владимирским новостям" сообщили сразу два источника. Сам Сипягин новости о лечении пока никак не прокомментировал.
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