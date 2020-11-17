Советник Путина заразился коронавирусом

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Чиновник рассказал СМИ о своем состоянии

Дмитрий Толстой, занимающий должность советника президента России по вопросам культуры, заразился коронавирусом. Об этом стало известно сегодня, 17 ноября.

Как отмечает источник, в настоящее время госслужащий находится в больнице. Сам Толстой заявил в беседе со СМИ, что проблем со здоровьем не испытывает.

"Все в целом более или менее в порядке", – приводит заявление госслужащего РИА "Новости".

Ранее появилась информация о том, что коронавирус подхватил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Согласно приведенным данным, утром 17 ноября главу региона госпитализировали в частную клинику. Позднее в пресс-службе губернатора уточнили, что Сипягин находится в одной из больниц Владимира на амбулаторном лечении.

Егор МАЛКОВ

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