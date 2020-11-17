Москва могла использовать проверенные советские разработки в борьбе с инфекцией

Пандемия в России могла бы быть остановлена на ранних этапах с помощью непатогенных энтеровирусов, которые способны защитить человеческий организм от инфекций. Такое заявление сделал молекулярный биолог Петр Чумаков.

Специалист объяснил, что речь идет о кишечном вирусе, который не вызывает у человека патологии. В течение трехнедельного периода с момента их "заселения" в пищевод они вырабатывают большое количество интерферона (белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса – прим. Ред.), что делает организм неуязвимым для инфекций, вызывающих респираторные заболевания.

Эксперт рассказал, что этот метод разрабатывался советскими учеными еще 50 лет назад во время эпидемии гриппа – специалисты провели испытания на 320 тысячах людей, и заболеваемость гриппом упала в 3,5 раза. Таким результатом, заявил Чумаков, не может похвастаться ни одна современная противогриппозная вакцина.

Одним из таких вирусов является полиовирус, которым можно прививать население путем принятия капель пероральным способом.

"И за 2-3 недели эпидемия бы остановилась. Могли бы просто спокойно разрабатывать вакцину", – заявил Чумаков в интервью URA.ru.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ придется на начало 2021 года.