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В Санкт-Петербурге из-за COVID-19 школы могут перевести на цикличное обучение. Об этом предупредила вице-губернатор города Ирина Потехина.
Если ситуации с коронавирусом ухудшится, то придется вводить дополнительные меры. Местные власти уже разработали новую форму обучения, сообщила чиновница телеканалу "78".
Новшество предполагает, что 14 дней дети будут учиться на удаленке, затем неделю – в школах. Причем из дома они будут заниматься только теорией, а в классах – практической работой: контрольными, лабораторными и т.п.
Такую форму применят в самом крайнем случае. А перед этим ее обсудят с Роспотребнадзором, отметила вице-губернатор.
Когда примут решение о введении такой меры в школах, необходимо будет пересмотреть расписание занятий, передает слова Потехиной РИА ФАН.
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