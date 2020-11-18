На такие меры власти города пойдут в случае обострения ситуации с коронавирусом

В Санкт-Петербурге из-за COVID-19 школы могут перевести на цикличное обучение. Об этом предупредила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Если ситуации с коронавирусом ухудшится, то придется вводить дополнительные меры. Местные власти уже разработали новую форму обучения, сообщила чиновница телеканалу "78".

Новшество предполагает, что 14 дней дети будут учиться на удаленке, затем неделю – в школах. Причем из дома они будут заниматься только теорией, а в классах – практической работой: контрольными, лабораторными и т.п.

Такую форму применят в самом крайнем случае. А перед этим ее обсудят с Роспотребнадзором, отметила вице-губернатор.

Когда примут решение о введении такой меры в школах, необходимо будет пересмотреть расписание занятий, передает слова Потехиной РИА ФАН.

