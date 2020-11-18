Жертвами инфекции стали еще 456 жителей страны

Ситуация с COVID-19 в России продолжает оставаться напряженной. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал актуальную информацию об инфекции за минувшие сутки. Так, за день заразились еще 20 985 россиян. За все время пандемии вирус из Китая выявили у 1 991 998 граждан.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва – 4174 заболевших. На втором месте расположилась северная столица, где за минувшие сутки заболели 2215 граждан. Замыкает тройку лидеров Московская область, где коронавирус диагностировали еще у 864 человек.

За день инфекция из Китая унесла жизни 456 россиян. Всего в течение пандемии жертвами коронавируса стали 34 387 граждан страны.

Однако есть и хорошие новости. Победить болезнь за последние сутки смогли 25 179 пациентов. Всего излечились от инфекции в нашей стране 1 501 083 жителя, передает Оперштаб.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса школы в Санкт-Петербурге захотели перевести на цикличное обучение: две недели школьники будут учиться на удаленке, а затем неделю – в школах.

Также в Роспотребнадзоре ответили на вопрос, когда же все-таки снимут ограничения из-за COVID-19.