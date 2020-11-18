Испытали на себе: топ-менеджеры Telegram и "ВКонтакте" сделали прививку от коронавируса

Эффектом от препарата "Спутник V" они остались довольны

Разговоры о том, что вакцинирование от COVID-19 может быть опасно, не основаны на научных данных и не подтверждаются на деле. В этом убедились гендиректор соцсети "ВКонтакте" Андрей Рогозов и вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский. Оба сделали прививку российским препаратом "Спутник V" и теперь делятся опытом.

Перекопский участвовал в вакцинации как волонтер. Единственными неприятными моментам после укола были повышенные в течение одного дня температура и давление. Зато потом выработался иммунитет к вирусу.

"По сумме факторов я могу с уверенностью сказать, что оно того стоило",

– отметил Перекопский. По его мнению, слухи о рисках вакцинации от коронавируса подобны суевериям – их распространяют "недалекие люди". По его мнению, сейчас нужно думать не о том, делать ли прививку от COVID-19, а о том, какую вакцину выбрать, пишет РБК.

Что касается Рогозова, то у него никаких побочных явлений вакцина "Спутник V" не вызвала. Он прекрасно себя чувствовал с точки зрения физического здоровья, а теперь к этому прибавилась польза и с психологической точки зрения.

"Наличие вакцины позволяет мне гораздо спокойнее встречаться с людьми и не беспокоить ни их, ни себя о возможном риске заболевания"

– подчеркнул гендиректор "ВКонтакте". Он рассказал, что среди его знакомых есть люди, которые тоже сделали прививку от коронавируса и остались очень довольны результатом. Поэтому, когда вакцина появится в широком доступе, он намерен организовать возможность пройти эту процедуру сотрудникам компании по примеру ежегодной вакцинации от гриппа.

Российский препарат "Спутник V", разработанный НИЦ им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. В настоящее время зарегистрирована еще разработка новосибирского центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и готовится к выпуску третья отечественная вакцина – от Центра имени Чумакова.