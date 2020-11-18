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Сегодня, 18 ноября, президент России Владимир Путин планирует провести встречу с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом.
Совещание назначено на середину дня и пройдет в формате видеоконференции, уточняет РИА "Новости".
По словам Дмитрия Пескова, главы регионов и президент обсудят темы борьбы с коронавирусом "в субъектах Федерации и в целом", передает "RT".
На совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Также на 18 ноября у Владимира Путина запланировано несколько личных встреч и звонков, не исключены международные телефонные разговоры.
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