Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Встреча запланирована на середину дня

Сегодня, 18 ноября, президент России Владимир Путин планирует провести встречу с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом.

Совещание назначено на середину дня и пройдет в формате видеоконференции, уточняет РИА "Новости".

По словам Дмитрия Пескова, главы регионов и президент обсудят темы борьбы с коронавирусом "в субъектах Федерации и в целом", передает "RT"

На совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. 

Также на 18 ноября у Владимира Путина запланировано несколько личных встреч и звонков, не исключены международные телефонные разговоры. 

Ранее в Кремле отказались поддерживать оставшихся без работы российских артистов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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