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За последние сутки в Московской области дали положительный результат тесты 864 человек.Больше всего новых зараженных в Подольске. Шаховской и Лыткарино.
Всего в регионе инфекцию подхватили 99170 жителей.Из них 24512 болеют тяжело.
Умерли за сутки 14 пациентов с диагнозом "коронавирус". В целом с начала эпидемии инфекция унесла жизни 1840 человек в регионе, сообщает Мособлштаб по борьбе с коронавирусом..
Излечились и вернулись к привычным делам, в общей сложности, 72818 жителей Подмосковья. За сутки выздоровели 499 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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