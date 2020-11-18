Зараженных COVID-19 в Подмосковье стало больше на 864 человека

За все время пандемии в регионе заболели больше 99 тысяч жителей

За последние сутки в Московской области дали положительный результат тесты 864 человек.Больше всего новых зараженных в Подольске. Шаховской и Лыткарино.

Всего в регионе инфекцию подхватили 99170 жителей.Из них 24512 болеют тяжело.

Умерли за сутки 14 пациентов с диагнозом "коронавирус". В целом с начала эпидемии инфекция унесла жизни 1840 человек в регионе, сообщает Мособлштаб по борьбе с коронавирусом..

Излечились и вернулись к привычным делам, в общей сложности,  72818 жителей Подмосковья. За сутки выздоровели 499 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ДОРОЖКИНА

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