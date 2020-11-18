Несмотря на принятые меры, в некоторых регионах не хватает мест в больницах для пациентов с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто. Это признал в среду, 18 ноября, президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

Трансляцию совещаний ведет RT.

Как напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, по всей России введен масочный режим. Однако рост заболеваемости такой, что в некоторых регионах не хватает мест в больницах. Хуже всего в этом отношении в Чувашии, Севастополе и Орловской области, а также все сложно в Ивановской области, Республике Коми, Мордовия, Омской, Иркутской, Пензенской областей. В связи с этим Голикова предложила ввести в некоторых областях дополнительные ограничения.

При этом медики стараются сохранить объем плановой помощи по другим заболеваниям, подчеркнула Голикова. Хотя и тут есть проблемы с кадрами, поскольку многие узкие специалисты брошены на COVID-19.

Возможно, ситуация улучшится после 10 декабря, когда первые партии вакцины "Спутник V" начнут поступать в оборот.

Путин остался недоволен тем, что результаты анализов на коронавирус становятся известны через 48 часов – за это время человек успеет всех вокруг перезаражать, отметил президент. Но, по словам Голиковой, быстрее в среднем по стране вряд ли получится, учитывая отдаленность территорий. Путин призвал все-таки ускориться.