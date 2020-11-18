Ситуация непростая: Путин созвал совещание по коронавирусу

Ситуация непростая: Путин созвал совещание по коронавирусу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на принятые меры, в некоторых регионах не хватает мест в больницах для пациентов с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто. Это признал в среду, 18 ноября, президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. 

Трансляцию совещаний ведет RT.

Как напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, по всей России введен масочный режим. Однако рост заболеваемости такой, что в некоторых регионах не хватает мест в больницах. Хуже всего в этом отношении в Чувашии, Севастополе и Орловской области, а также все сложно в Ивановской области, Республике Коми, Мордовия, Омской, Иркутской, Пензенской областей. В связи с этим Голикова предложила ввести в некоторых областях дополнительные ограничения.

При этом медики стараются сохранить объем плановой помощи по другим заболеваниям, подчеркнула Голикова. Хотя и тут есть проблемы с кадрами, поскольку многие узкие специалисты брошены на COVID-19. 

Возможно, ситуация улучшится после 10 декабря, когда первые партии вакцины "Спутник V" начнут поступать в оборот.

Путин остался недоволен тем, что результаты анализов на коронавирус становятся известны через 48 часов – за это время человек успеет всех вокруг перезаражать, отметил президент. Но, по словам Голиковой, быстрее в среднем по стране вряд ли получится, учитывая отдаленность территорий. Путин призвал все-таки ускориться. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Видимо ни госпожа Голикова ни наш Президент не владеют ситуацией! Моему затю сделали тест на ковид, только на третий день, а результат был готов только через 10 дней!!! И это г. Екатеринбург! Всё это время он находился дома на самоизоляции! При этом его жена продолжала ходить на работу, потому что больничный ей ни кто не дал, а на работе сказали можешь сидеть дома, но за собственный счёт, и это на госпредприятии! И ребёнок ходил в детский сад, не с папой же больным его оставлять! Это ладно, что у него результат оказался отрицательный, а если бы нет! Сколько людей могло бы заразиться!
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