Детям и взрослым на полуострове разрешено отмечать праздник только дома

В Крыму из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса ввели новые карантинные меры. Жителям запретили устраивать гуляния на Новый год. Указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов.

С 20 декабря 2020-го по 15 января 2021 года нельзя проводить увеселительные мероприятия на площадях, в домах культуры, театрах, цирках, развлекательных центрах, спортивных комплексах, школах. детсадах и т.д.

Под запретом также банкеты,свадьбы, корпоративные вечеринки, концерты и т.п. в ресторанах. кафе,гостиничных комплексах, СПА-отелях, санаторно-курортных учреждениях, написано в указе.

За последние сутки в Крыму заразились коронавирусом 211 человек, излечились 95, четверо скончались. В течение всего периода эпидемии инфицированы 12733 жителя полуострова, выздоровели8275 пациентов, умерли 220.

Между тем в регионе ожидают всплеска эпидемии COVID-19. После введения в Турции новых запретов туристы могут ринуться на черноморское побережье России, что вызовет резкий рост числа заболевших в Крыму.

Ранее стало известно. что в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты все рестораны и развлекательные заведения.